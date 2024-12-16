Полпред Жога поручил отслеживать все обращения по УрФО на "прямой линии" Путина

Полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога поручил самым внимательным образом отслеживать обращения по Уралу, которые поступят на "прямую линию" Владимира Путина. Об этом он заявил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Жога напомнил, что 19 декабря президент в эфире программы "Итоги года с Владимиром Путиным" ответит на вопросы журналистов и жителей России.

"Прошу всех внимательно отслеживать все обращения, которые будут касаться регионов Уральского федерального округа. Необходимо будет оперативно подключать к работе над ними все профильные структуры и детально разбираться с каждой ситуацией. Ни один вопрос жителей УрФО не должен остаться без внимания", - акцентировал полпред.

Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в этот четверг, 19 декабря. Начало – в 12:00 по московскому времени.

В конце прошлой недели сообщалось, что на "прямую линию" Путина уже поступило более полумиллиона вопросов, и интерес к программе "колоссальный".