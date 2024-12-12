Более полумиллиона вопросов уже поступило на прямую линию Путина

Более полумиллиона вопросов уже поступило на прямую линию Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал Россия1.

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В репортаже отмечается, что интерес к программе "колоссальный".

"Россияне очень активно задают вопросы главе государства. И вот статистика на утро: число обращений, присланных на программу "Итоги года с Владимиром Путиным", — более 500 тысяч", — сообщает журналист.

Отмечается, что в подготовке передачи используют искусственный интеллект (ИИ). Владимир Путин, осматривая выставку разработок в этой сфере, отметил, что благодаря ИИ он уже знает, к каким вопросам нужно готовиться. По его словам, самые популярные вопросы связаны с качеством и доступностью жилья, транспортной инфраструктурой, медициной, госструктурами и организациями, пособиями.

В этом году прямая линия будет совмещена с пресс-конференцией и пройдет 19 декабря. Она стартует в 12.00 мск. Оставить свои вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через смс, социальные сети, на специальном сайте или через мобильное приложение.