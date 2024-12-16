Кадыров захотел исключить "Хайят Тахрир аш-Шам*" из списка террористических организаций

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что требуется запустить процедуру исключения "Хайят Тахрир аш-Шам*" (взяла власть в Сирии) и её представителей из российского списка террористических организаций.

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"Важно, не дожидаясь начала или окончания этого процесса, тут же организовать работу контактной группы России и Сирии, которая сможет выстроить первые связи и начать решать проблемы. Это общемировая практика, позволяющая как можно быстрее выбраться из кризиса и помочь населению", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

К работе в контактной группе можно привлечь сирийцев, которые уже долго живут и работают в Чечне.

*запрещенная в России террористическая организация