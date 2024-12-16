Депутат Альшевских пожаловался в прокуратуру на отсутствие капремонта в ОДО Екатеринбурга

Депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских обратился в военную прокуратуру из-за отсутствия ремонтных работ в Окружном доме офицеров в Екатеринбурге.

Как сообщает депутат, еще в июле 2022 года Арбитражный суд обязал ОДО инициировать работы. После этого руководство учреждения дважды обжаловало решение и дважды проигрывало. Но даже после этого, никаких ремонтных работ не проводилось.

"Здание давно нуждается в капитальном ремонте. На сей счет есть решения судов. Вот только до настоящего времени, как отмечает местное СМИ, к спасению общегородской достопримечательности даже не приступали. Пора бить тревогу", - написал Альшевских в своих социальных сетях.

Напомним, истцом в этом деле выступало Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Его представители утверждали, что собственник обязан периодически проводить ремонтные работы и следить за надлежащим состоянием здания.

Сторона ответчика заявляла, что ремонт ОДО не по карману: только проектная документация обойдется в почти 8 млн рублей, а сам ремонт потребует не менее 100 млн, при этом годовой бюджет Дома офицеров составляет только 25 млн рублей. Собственником здания является Министерство обороны РФ, которое также выступало в качестве истца.