16 Декабря 2024
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Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Пример русских святых станет темой уроков патриотизма, которые пройдут на Среднем Урале

Накануне в екатеринбургском мультимедийном парке «Россия – моя история» был дан старт региональному этапу Всероссийской акции для старшеклассников «История России в Великих Святых». Проект реализуется на Среднем Урале при поддержке Екатеринбургской епархии. 

В рамках проекта в Екатеринбурге и других городах Среднего Урала пройдут уроки о жизни великих святых, оставивших значимый след в истории России. Причем, готовить патриотические занятия будут  старшеклассники, которым предстоит самостоятельно изучить материал, подготовить презентации, публикации с фото и видеоматериалами.  Занятия и экскурсии на основе проведенного исследования они проведут для учеников средних классов. Поскольку проект проходит в формате конкурса, победителей наградят путевкой в международный детский центр на южном берегу Крыма «Артек». 

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений напутствовал  участников конкурса: "Для меня эта форма общения с детьми в рамках акции «Россия – страна великих святых» очень ценна. О многих святых ребята слышат на уроках истории, литературы – князь Владимир, Александр Невский, Сергий Радонежский, Фёдор Ушаков, Лука Войно-Ясенецкий. Когда человек узнает о яркой личности, о каком-то профессионале, у него может появиться мотив, желание тоже стать моряком, путешественником, врачом, поэтом, кем угодно". 

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Акция «История России в великих святых» реализуется в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия». 

Организаторами старта регионального этапа выступили Екатеринбургский Дом Учителя и отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. 

После презентации школьники приняли участие в работе секций по темам «Святой праведный Симеон Верхотурский», «Святые Царственные страстотерпцы», «Священномученик Константин Меркушинский». Затем для ребят провели экскурсии по мультимедийному парку. 

Конкурс публикаций, видеороликов и рисунков, подготовленных авторами работ, будет проходить до 15 июня 2025 года. 

Отметим, акция «История России в великих святых» стартовала 26 ноября 2024 года в Сызрани. На сегодня уже 160 учеников из 22 школ города Екатеринбурга объявили о своем желании участвовать в проекте. 

(2024)|Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Задачи проекта «История России в Великих Святых» - воспитание в духе уважения к традиционным ценностям; сохранение исторической памяти, углубление знаний по духовной истории России; исследование и посещение памятных мест своего региона. 

Теги: митрополит евгений, уроки патриотизма, история россии в великих святых, екатеринбургская епархия


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