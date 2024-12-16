Пример русских святых станет темой уроков патриотизма, которые пройдут на Среднем Урале

Накануне в екатеринбургском мультимедийном парке «Россия – моя история» был дан старт региональному этапу Всероссийской акции для старшеклассников «История России в Великих Святых». Проект реализуется на Среднем Урале при поддержке Екатеринбургской епархии.

В рамках проекта в Екатеринбурге и других городах Среднего Урала пройдут уроки о жизни великих святых, оставивших значимый след в истории России. Причем, готовить патриотические занятия будут старшеклассники, которым предстоит самостоятельно изучить материал, подготовить презентации, публикации с фото и видеоматериалами. Занятия и экскурсии на основе проведенного исследования они проведут для учеников средних классов. Поскольку проект проходит в формате конкурса, победителей наградят путевкой в международный детский центр на южном берегу Крыма «Артек».

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений напутствовал участников конкурса: "Для меня эта форма общения с детьми в рамках акции «Россия – страна великих святых» очень ценна. О многих святых ребята слышат на уроках истории, литературы – князь Владимир, Александр Невский, Сергий Радонежский, Фёдор Ушаков, Лука Войно-Ясенецкий. Когда человек узнает о яркой личности, о каком-то профессионале, у него может появиться мотив, желание тоже стать моряком, путешественником, врачом, поэтом, кем угодно".

Акция «История России в великих святых» реализуется в рамках проекта «Мир возможностей» партии «Единая Россия».

Организаторами старта регионального этапа выступили Екатеринбургский Дом Учителя и отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии.

После презентации школьники приняли участие в работе секций по темам «Святой праведный Симеон Верхотурский», «Святые Царственные страстотерпцы», «Священномученик Константин Меркушинский». Затем для ребят провели экскурсии по мультимедийному парку.

Конкурс публикаций, видеороликов и рисунков, подготовленных авторами работ, будет проходить до 15 июня 2025 года.

Отметим, акция «История России в великих святых» стартовала 26 ноября 2024 года в Сызрани. На сегодня уже 160 учеников из 22 школ города Екатеринбурга объявили о своем желании участвовать в проекте.

Задачи проекта «История России в Великих Святых» - воспитание в духе уважения к традиционным ценностям; сохранение исторической памяти, углубление знаний по духовной истории России; исследование и посещение памятных мест своего региона.