Лучше не рисковать: катание на тюбингах и на коньках - самые травмоопасные зимние забавы

Катание на тюбингах – самое травмоопасное зимнее развлечение. Как рассказали "Известиям" в страховых компаниях, четверть обращений от жителей России за последние сезоны были именно по этому поводу.

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В этом году уже произошли подобные случаи: 11 декабря в Нижнем Новгороде госпитализировали семилетнего мальчика, который катался на тюбинге и попал под машину.

Еще двое детей также оказались в больнице после катания на "ватрушке" в Алтайском крае. Они врезались в дерево. Сейчас мальчики находятся в состоянии средней степени тяжести.

По словам страховщиков, травмы в этих случаях варьируются: от ушибов до переломов. Например, одна из компенсаций составила 30 тысяч рублей - за сколотый зуб. За перелом ключицы заплатили 18 тысяч.

Ранее в Сургуте спасли 11-летнего школьника, который получил тяжелые травмы, катаясь с горки. Он на полной скорости влетел в забор. У него ушибы, переломы позвонков и ушиб легкого.

Также особенно опасные - ледяные горки, где высокая скорость увеличивает вероятность травм. Чаще всего люди ломают конечности, но бывают и более серьезные травмы, например, переломы позвоночника.

Эксперты говорят, что также опасно катание на коньках.

"51% всех травм, зафиксированных с полисами страхования от несчастных случаев, был получен на катке", — рассказал представитель "Росгосстраха".

Любители льда, в основном, обращаются с переломами рук и пальцев, сотрясением мозга, повреждением зубов, растяжениями и вывихами.

Ранее мы писали, что девушка погибла при катании на тюбинге, привязанном к машине, в Красноярске. Во время такой гонки "ватрушка" вылетела на полосу встречного движения и ударилась о легковой автомобиль. Девушка скончалась до приезда врачей. Ей было 17 лет.

Еще одну девушку госпитализировали с тяжелыми травмами.

За рулем был 27-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.