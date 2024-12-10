Девушка погибла при катании на тюбинге, привязанном к машине, в Красноярске

Девушка погибла при катании на тюбинге, привязанном к машине, в Красноярске. Еще одну девушку госпитализировали с тяжелыми травмами, сообщает ТАСС.

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Погибшей было 17 лет.

ЧП произошло 9 декабря на улице Вольный проезд в Красноярске. Две девушки катались на тюбинге, который был привязан тросом к иномарке.

Во время такой гонки "ватрушка" вылетела на полосу встречного движения и ударилась о легковой автомобиль. Девушка скончалась до приезда врачей.

"Еще одна 20-летняя девушка с тяжёлыми травмами госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

За рулем был 27-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Отмечается, что за рулем встречной машины находился сотрудник прокуратуры. Он не нарушал правила и двигался с разрешенной скоростью.