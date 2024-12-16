Песков не ответил на вопрос о якобы гибели северокорейских военных в Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о якобы гибели военных из КНДР на территории Курской области.

"Это вопрос к Минобороны", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Так он отреагировал на заявление военной разведки Украины об обнаружении якобы 30 погибших северокорейских военнослужащих в Курской области.

На прошлой неделе военкоры сообщали, что спецназ КНДР участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Он уточнил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разведывательными батальонами.

Официальной информации об участии северокорейских военных в боях в Курской области от Минобороны России пока не было.