Северокорейский спецназ участвовал в бою в селе Плехово в Курской области

Спецназ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) участвовал в бою в селе Плехово в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Романов в своем Telegram-канале.

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"Прошлись как ураган, пленных не брали. У противника - более 300 военнослужащих ушли на минус", - написал он.

Информацию в своем Telegram-канале подтвердил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев. Он уточнил, что северокорейские военные называют себя не спецназом, а разведывательными батальонами.

Отмечается, что бойцы перед штурмом прошли два километра по минным полям.

Официальной информации об участии северокорейских военных в боях в Курской области от Минобороны России пока не было.

Военный аналитик Борис Рожин написал, что лидер КНДР Ким Чен Ын может гордиться своими согражданами.

Ранее сообщалось, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР является бессрочным. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. Если одна из сторон намерена прекратить действие договора, то она должна уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В этом случае действие договора прекращается через год.

Согласно тексту документа, договор России и КНДР предусматривает, что в случае вооруженного нападения на одну из стран другая незамедлительно окажет военную и иную помощь.