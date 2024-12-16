С начала декабря в Свердловской области при пожарах погибло 13 человек

Начиная с декабря, в Свердловской области при пожарах погибло 13 человек, один из которых ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Напомним, что 10 декабря в деревне Хомутинина при тушении частного дома было обнаружено тело 2-летнего мальчика. В это время отец ребенка находился на работе, а мама вышла во двор к домашнему скоту. Вернувшись домой, женщина увидела дым и огонь. Попытавшись спасти сына, мать сама получила серьезные ожоги и была госпитализирована.

Мальчика спасти не удалось. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Известно, что ребенок воспитывался в полной многодетной семье, которая на учете не состояла. Причина пожара пока неизвестна. Однако, как отмечают в МЧС, многие другие пожары часто возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил безопасности или неисправной проводки. Именно по этой причине спасатели советуют устанавливать пожарные извещатели.

"Сотрудники МЧС России продолжают проводить профилактические рейды, но мы просим и жителей со всей серьезностью отнестись к соблюдению правил пожарной безопасности в быту", - отмечают в МЧС.

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