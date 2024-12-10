10 Декабря 2024
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Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Талицком районе проводят проверку в связи с гибелью 2-летнего ребенка в пожаре

В Талицком районе в деревне Хомутинина при тушении частного дома было обнаружено тело 2-летнего мальчика. Прокуратура, полиция и СКР организовали проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла сегодня, 10 декабря. Сообщении о возгорании поступило в дежурную часть территориального ОВД в 11.20, а в 14.05 стало известно. что в пожаре погиб маленький мальчик.

Как рассказали в пресс-службе СКР и прокуратуры, предварительно, возгорание возникло внутри дома. В это время в помещении находился только ребенок - отец мальчика был на работе, а мать вышла во двор на несколько минут, чтобы покормить скотину. Вернувшись обратно, женщина обнаружила задымление и быстро распространяющийся огонь. Она попыталась спасти сына, но сама получила термический ожог лица, головы, шеи и верхних конечностей, из-за чего была госпитализирована.

Пожар в деревне Хомутинина Талицкого района(2024)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

На место ЧП была вызвана пожарная охрана, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Предварительная причина смерти - отравление угарным газом.

Известно, что мальчик воспитывался в полной многодетной семье, которая на учете не состояла.

Для определения точных причин возгорания и смерти ребенка будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Прокуратура также взяла на контроль доследственную проверку, проводящуюся органами предварительного расследования. Ведомство также даст оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Теги: Талица, Хомутинина, СКР, пожар, прокуратура, ребенок, проверка


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