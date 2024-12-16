Свердловчанам рассказали где и за сколько можно найти живую елку на Новый год

Начиная с сегодняшнего дня жители Свердловской области уже могут самостоятельно срубить новогоднюю елку. Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Там также рассказали, где именно можно достать живую ель или сосну и что для этого потребуется.

По словам министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, первым делом необходимо с паспортом обратиться в ближайшее лесничество, заполнить заявление и указать желаемую высоту дерева. Затем выдается квитанция, которую можно оплатить как по QR-коду, так и лично в банке. В лесничестве также расскажут, куда именно можно выезжать за елью.

"Важно понимать, что к Новому году можно заготовить только те деревья, которые растут на участках, подлежащих расчистке. Это территории вдоль линий электропередачи или газопроводов, квартальные просеки, минерализованные полосы и противопожарные разрывы", — отметил Денис Мамонтов.

Узнать, где расположено ближайшее лесничество можно на сайте Минприроды региона. Помимо этого, для удобства жителей Среднего Урала создана интерактивная карта лесничеств.

Стоимость ели будет отличаться в зависимости от высоты дерева:

до 1 метра — 68 рублей 18 копеек;

1,1 — 2,0 метра — 136 рублей 35 копеек;

2,1 — 3,0 метра — 204 рубля 55 копеек;

3,1 — 4,0 метра — 272 рубля 73 копейки;

свыше 4 метров — 340 рублей 90 копеек.

Напомним, что за незаконную заготовку хвойного новогоднего дерева предусмотрено как административное, так и уголовное наказание. В первом случае штраф может достигать до 5 тыс. рублей для гражданских и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Во втором случае, если ущерб лесному фонду оценят в более чем 5 тыс. рублей, нарушителей ожидает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Все это не включает обязательной оплаты за каждое срубленное дерево и конфискацию инструментов для срубки.

Для поиска нарушителей с 9 декабря сотрудники лесничеств и полиции усиленно патрулируют леса. Всего планируется свыше тысячи рейдов. Их участники имеют право проверять документы, а также изымать пилы и топоры и елки, при нарушении закона, на месте.