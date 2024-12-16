Савватеев обратился к Путину: Введите достойные зарплаты учителям

Накануне прямой линии президента РФ Владимира Путина лидер движения член-корреспондент РАН доктор физико-математических наук Алексей Савватеев записал видеообращение к президенту по проблеме зарплат учителей.

Он напомнил ,что еще в майском указе 2012 года говорилось, что зарплата учителя не может быть ниже средней по региону. Но сегодня в большинстве регионов России зарплата учителя за одну ставку составляет менее 30 тыс. рублей в месяц, притом что средняя зарплата в стране 75 тыс. И все это в условиях огромных вызовов.

"Школа находится в катастрофических условиях: учителя работают на две и даже больше ставки, чтобы хоть как-то прожить, и им еще и не дают работать, требуя выполнения всякой ерунды типа регистрации и изображения активности на онлайн-платформах. В таких условиях говорить о какой-либо стратегии развития страны бессмысленно и даже цинично. В настоящее время в год выпускается 15-20 тыс. молодых людей с уровнем знаний, достаточным для обучения на инженера. Притом что нам нужен миллион инженеров", - сказал Савватеев.

Он считает, что пока финансирование образования находится на региональном уровне, у половины регионов гарантированно не будет денег на достойную зарплату учителям. Единственный человек, который может это изменить, - Путин. Савватеев призвал его ввести федеральное финансирование и гарантировать хоть какой-то приемлемый уровень зарплаты, например два МРОТ.

Также ученый призвал людей писать такие же обращения самостоятельно. Чем больше их будет, тем вероятнее, что вопрос попадет к президенту.