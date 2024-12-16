16 Декабря 2024
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Происшествия Москва
Фото:nakanune.ru

Сильный пожар произошёл в школе конного спорта в Москве

Пожар произошёл в школе конного спорта "Волшебный лес" в Москве. Владельцы считают, что был поджог. Как сообщает SHOT, огонь охватил серверную - одноэтажное строение на площади 100 квадратов. Там находились записи с камер видеонаблюдения и раздевалка для детей. Пожар начал перекидываться на конюшню, где находились 22 лошади. Работники успели вывести всех животных на улицу, они не пострадали.
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По словам директора школы, причина пожара точно не в закоротившей проводке, потому что здание было обесточено. Видеокамеры в школе не охватывают именно тот участок, где произошёл пожар. Предварительно, возгорание началось со стены, которая выходит на лес.

Напомним, что эта же конюшня горела год назад. 13 декабря 2023 года погибло 19 лошадей. Виновных не нашли. Камеры в тот день были отключены.

Ранее мы писали, что стадо лошадей застряло в яме с глиной в Дагестане. Они не могли выбраться самостоятельно.

Теги: пожар, лошадь, конный спорт


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