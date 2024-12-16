Украине придется уступить территории - президент Словакии

Украине придется пойти на территориальные уступки для мирного урегулирования военного конфликта, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини на местном телевидении.

Он сказал, что нужно быть реалистом и сегодня, наверное, никто в Европе из здравомыслящих политиков не думает, что Украине удастся прийти к миру без территориальных уступок. И его мнение основано на данных, которые он получает каждый день.

Киевский режим официально отрицает любые уступки по российским территориям. Однако те или иные политики призывают завершить конфликт, но не упоминают "войну до победного конца". Даже бывший президент Петр Порошенко назвал недавно пять "красных линий" для Украины. И они не включают требование ухода России из вернувшихся регионов. Фактически они подразумевают остановку военного конфликта по линии фронта без дипломатического признания российской юрисдикции над вернувшимися регионами и с откладыванием вопроса вступления в НАТО.

В западных СМИ эта тема муссируется уже третий год. Выражаются сомнения в том, что Киеву удастся отвоевать все территории, которые там считают своими. Но Зеленский и его советники твердят, что никаких территориальных уступок не будет.

Как сообщалось ранее, по опросу американской компании Gallup, 52% украинцев считают, что Украина должна ради мира отказаться от претензий на российские территории.