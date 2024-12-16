Даже не родились: ущерб от хищений маткапитала составил 1 млрд рублей

Более 700 случаев хищения социальных пособий и материнского капитала на неродившихся детей выявили в России. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Курносенко.

Ущерб от этих действий в 59 регионах составил не менее 1 млрд рублей. Возбуждено более 200 уголовных дел.

"К уголовной ответственности привлечено 217 лиц",— рассказал Курносенко.

По его словам, злоумышленники подавали заявления в многофункциональные центры (МФЦ), и говорили, что присутствовали при рождении детей вне роддомов. К заявлениям они прикладывали паспорта и заявления "рожениц" без документов, которые подтверждали факт рождения ребенка. В итоге они забирали свидетельства о рождении детей. В основном, чтобы получить больше денег, обманывали, что у них родилась двойня.

Всего на поддержку детей в России в ближайшие три года потратят 10 трлн рублей. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

В Госдуме представили проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Силуанов отметил, что это одно из ключевых направлений, которое обязательно будет реализовано.