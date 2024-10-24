10 трлн рублей потратят на поддержку детей в России в ближайшие три года

На поддержку детей в предстоящие три года потратят 10 трлн. рублей. Об этом заявил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

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Как пишет ДУМАТВ, сегодня в Госдуме представили проект федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Силуанов отметил, что это одно из ключевых направлений, которое обязательно будет реализовано.

Он напомнил, что также проиндексирован материнский капитал.

"Для второго ребенка, если за первого выплату не получали, размер маткапитала составит почти 894 тысячи рублей. А для первого ребенка – 676 тысяч рублей. Все необходимые ресурсы уже предусмотрены", - сказал Силуанов.