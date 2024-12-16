Apple планирует выпустить тонкий iPhone и два складных устройства

Корпорация Apple готовит крупные изменения в дизайне и формате своих продуктов.

Планируется представить ультратонкий iPhone и два складных устройства. Новые гаджеты будут презентовать с 2025 года. Ожидается, что ультратонкий iPhone будет дешевле, чем модели серии Pro. Стоимость будет снижена, в том числе за счет упрощенной камеры. Компания планирует, что он станет альтернативой для пользователей, которым нравится компактный внешний вид и которые готовы отказаться от некоторых функций, доступных в моделях Pro.

Кроме того, Apple планирует представить более крупный девайс для использования в качестве ноутбука, и уменьшенную модель, которая будет выполнять функции iPhone. В первом случае устройство будет иметь экран, который раскладывается и становится почти таким же большим, как некоторые настольные мониторы, — его размер будет достигать около 19 дюймов. Дизайн этих двух моделей разрабатывался несколько лет.

Руководство Apple настаивает на выпуске складного iPhone в 2026 году, однако компании может понадобиться еще год для решения технических проблем. Компания экспериментировала и с другими вариантами дизайна. Она рассматривала вариант с дисплеем, расположенным на внешней стороне устройства в сложенном состоянии, но сейчас разработчик отдает предпочтение модели, складывающейся внутрь, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее стало известно, что компания обратилась к поставщикам из Азии для создания компонентов для новых смартфонов.