Российские войска сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины

Минобороны РФ сообщило о сбитом самолете МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили об уничтожении силами ПВО восьми реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37809 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19797 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19644 орудия полевой артиллерии и минометов, 29235 единиц специальной военной автомобильной техники.