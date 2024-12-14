Турчак попросил "ЕР" не продлевать его полномочия в генсовете партии

Глава республики Алтай Андрей Турчак попросил "Единую Россию" не продлевать его полномочия в генсовете организации. Уходя, надо уходить, считает Турчак, отмечая, что президент ясно и четко определил направление его деятельности, и это – республика Алтай.

"Я в течение семи лет возглавлял генсовет партии. Сегодня надо дать возможность работать новой команде", - сказал "Ъ" Турчак.

Турчак летом стал и.о. главы республики Алтай, осенью победил на выборах губернатора.