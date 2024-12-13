В Перми мужчина предстанет перед судом за незаконное распространение порнографии

В Перми мужчина предстанет перед судом за незаконное распространение порнографических материалов в том числе с несовершеннолетними, не достигшими 14-летнего возраста, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

38-летнего пермяка обвиняют в том, что он в марте и апреле 2023 года обвиняемый в одной из социальных сетей незаконно распространил другим пользователям порнографические фотоизображения, в том числе с изображением несовершеннолетних.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.