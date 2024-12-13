13 Декабря 2024
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Фото: t.me/twix_poisk

Уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено

Уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено, сообщает Shot. По информации телеграм-канала, проводницу наказывать не будут, в ее действиях не нашли «события преступления».

При этом хозяин животного с решением не согласен и планирует его обжаловать.

Адвокат, представляющий интересы проводницы, заявил РИА Новости, что кота из поезда выбросил пассажир. "Было объективно установлено в ходе следствия - высадку кота Твикса осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона", - сказал он.

Напомним, история, которая потрясла всю страну, произошла в январе 2024 года. Как сообщалось, в ходе внутреннего расследования выяснилось, что Твикс выбрался из переноски 11 января в 12:23 — во время стоянки поезда на станции "Киров". О коте сообщили проводнице, но она не смогла найти владельца, и попросила одного из пассажиров выбросить животное на улицу — за 2 минуты до отправления состава. Пропажу хозяин обнаружил лишь через 7,5 часов — в районе станции "Галич". Было возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Проводницу отстранили от работы, а в РЖД и Госдуме заявили, что перепишут правила перевозки животных в поездах.

Теги: кот твикс, проводница, уголовное дело


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