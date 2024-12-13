Челябинца отправили в колонию за невыплаченные алименты

Златоустовский городской суд Челябинской области приговорил местного жителя к семи месяцам лишения свободы за неуплату алиментов на содержание двух дочерей — долг превысил 2 млн руб. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУФССП.

В соответствии с решением суда, мужчина должен выплачивать треть своего дохода на содержание дочерей, родившихся в 2009 году. Но требования судебных приставов он игнорировал — начиная с 2020 года, нерадивый отец четыре раза привлекался по ч. 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". Тем временем долг возрастал и к настоящему времени превысил 2,1 млн руб. В результате административная ответственность перешла в уголовную.

В отделе судебных приставов отмечают, что у гражданина нет постоянного и официального места работы, зато есть богатый опыт пребывания на скамье подсудимых.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ. С учетом ранее вынесенных приговоров, златоустовцу было назначено наказание – семь месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Ранее к уголовной ответственности привлекли екатеринбуржца, который жил на две семьи, чтобы не платить средства на содержание детей. Две местные жительницы не поделили одного алиментщика. Как только на должника жаловалась одна из бывших сожительниц, он сразу бежал к ней, чем вызывал злость у второй.