Екатеринбуржец жил на две семьи, чтобы избежать алиментов

В Екатеринбурге две местные жительницы не поделили одного алиментщика. Как только на должника жаловалась одна из бывших сожительниц, он сразу бежал к ней, чем вызывал злость у второй.

Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, общая задолженность перед детьми у мужчины составляет 700 тыс. рублей. От одной из женщин у должника 14-летний сын и 4-летняя дочь, от второй - 8-летний сын. Оба производства о взыскании алиментов были возбуждены в 2021 году.

Ситуация выглядела следующим образом. Пока недобросовестный отец проживал с одной семьей, вторая женщина решила привлечь его к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с долгом в 110 тыс., ему назначили 10 суток ареста. Ему также грозит уголовная ответственность по 157 УК РФ. Должник "вернулся" в другую семью, после чего счастливая женщина отозвала лист со словами: "Не губите, отпустите".

В это же время, первая женщина вспоминает о накопившейся задолженности в 600 тыс. рублей по исполнительному листу, и обращается к приставам с просьбой арестовать неверного и наказать по всей строгости закона.

Добровольно алиментщик к приставам не пришел, а потому был оформлен принудительный привод. Нашли его в квартире со второй семьей - мужчина прятался в постели под одеялами и тщетно пытался слиться со стеной. Фокус не прошел и должника доставили в суд на рассмотрение протокола о неотбытии обязательных работ. Суд добавил к нему еще 10 суток административного ареста.