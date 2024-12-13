13 Декабря 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На завершение строительства суда в Академическом и второй очереди "Дацюк-арены" выделят миллиарды

Из бюджета Свердловской области будет направлено более двух миллиардов рублей на завершение строительства суда в Академическом районе Екатеринбурга и возведение второй очереди "Дацюк-арены". Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

По данным ДИП, соответствующее постановление уже утверждено региональным правительством. Как рассказал министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов, Екатеринбургу будут перераспределены 1,9 млрд рублей в виде межбюджетного трансферта с 2025 года. Это позволит ввести в эксплуатацию здание суда в Академическом районе в нынешнем 2024 году.

Дворец правосудия включает в себя два корпуса высотой три и четыре этажа. Там разместятся 10 участков мировых судей и 30 залов заседаний.

Свердловский областной суд в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Еще 352 млн рублей дополнительно будут направлены в виде субсидии Екатеринбургу на строительство второй очереди "Дацюк-арены". В новом здании разместятся трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов на 48 комнат, столовая и отделение проката коньков.

Как уточнили в департаменте, на сегодня строительная готовность объекта составляет уже 96%. Открыть вторую очередь арены планируется в январе 2025 года.

Как сообщало Накануне.RU, стадион "Юность" в Екатеринбурге начали активно готовить к строительству второй очереди "Дацюк-арены" в феврале нынешнего года.

Теги: суд, арена, строительство, бюджет


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