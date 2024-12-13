На трассе "Екатеринбург – Тюмень" столкнулись пять авто: движение перекрыто

В пятницу, 13 декабря, на трассе Р-351 "Екатеринбург – Тюмень" произошло массовое ДТП. Движение перекрыто.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", на 75 километре трассы движение полностью перекрыто в результате аварии с участием пяти автомобилей.

"Предварительно, в результате ДТП пострадало два человека. Более подробная информация уточняется", - отметили в ведомстве.

Обновлено в 12.25: автомобили переместили на обочины в оба направления. Сейчас движение осуществляется в штатном режиме.