Экс-губернатора Рязанской области арестовали по делу о взятке в особо крупном размере

Бывшего губернатора Рязанской области Николая Любимова арестовали по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По данным следствия, взятку тогда еще главе региона дали за "общее покровительство и попустительство по службе". Теперь ему грозит от 8 до 15 лет колонии.

решение об аресте принял Басманный суд Москвы. Помимо лишения свободы, экс-губернатору также грозит штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки и лишение права занимать определенные должности сроком до 15 лет.

Сумма взятки не указывается. По версии следствия, взятка была дана либо деньгами, либо иным имуществом.

Напомним, что должность губернатора Николай Любимов занимал с 2017 по 2022 год, после чего перешел на должность сенатора Совета Федерации от Рязанской области. Накануне он написал заявление об уходе по собственному желанию.