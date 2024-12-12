Спикер городского парламента Калуги: Бюджет города на 2025 года сбалансирован и социально ориентирован

Накануне депутаты городской Думы Калуги приняли бюджет города на 2025 год во втором чтении, сообщает пресс-служба городского парламента.

Доходная часть городского бюджета планируется в размере 19 млрд 540,9 млн рублей. Порядка 9 млрд рублей составляют собственные налоговые и неналоговые доходы муниципалитета. Объём безвозмездных поступлений составит более 10 млрд рублей.

Общий объём расходов прогнозируется в размере 19 млрд 463 млн. рублей. Бюджет сохраняет свою социальную направленность, на финансирование социально-культурной сферы предусмотрено 13 млрд 294,5 млн рублей. Также предусмотрены средства на реализацию трёх национальных проектов и 20 муниципальных программ. Профицит бюджета планируется в размере 77,7 млн рублей.

«Это важное событие, принят главный финансовый документ, по которому наш город будет жить в 2025 году. Бюджет сбалансирован и социально ориентирован. Уже традиционно значительная часть расходов, более 68%, выделяется для финансирования социальной сферы. Сотрудники управления финансов и профильных управлений Городской Управы проделали огромную работу, в следующем году нам предстоит общими усилиями обеспечить эффективное исполнение бюджета и реализовать всё запланированное», – прокомментировал Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Депутаты также внесли изменения в Устав Калуги. В ходе заседания были внесены поправки в бюджет Калуги на 2024 год. Увеличивается доходная часть, корректируется ведомственная структура расходов, выделяются дополнительные средства на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного, общего и дополнительного образования, содержание автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий. Увеличивается уставной фонд МУП «Калугатеплосеть».