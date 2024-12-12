Награды заслуженным астраханцам и паспорта юным жителям региона вручил в День Конституции Игорь Бабушкин

В рамках празднования Дня Конституции губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин вручил государственные и региональные награды жителям региона, которые делами и гражданскими поступками доказали свою преданность Отечеству и стремление служить его интересам.

В числе наград – благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, благодарственные письма первого заместителя руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергея Кириенко и почетные знаки и грамоты губернатора Астраханской области.

Глава региона подчеркнул, что Конституция является фундаментом национального суверенитета, закрепляющего наше право жить в великой и свободной России.

«Сейчас наша страна снова вынуждена сражаться за свою судьбу. Мы благодарны землякам, которые встали на защиту Родины и каждый день рискуют жизнью ради нас. Благодарю родителей, воспитавших истинных героев, и тех, кто поддерживает воинов и их семьи. Это неоценимый вклад в приближение Победы», – сказал Игорь Бабушкин.

Также, сегодня, в День Конституции, над Астраханью был поднят самый большой в регионе российский триколор.

Губернатор выразил уверенность, что он станет еще одним патриотическим символом Астраханской области и будет вдохновлять жителей на новые достижения.

Также глава Астраханской области вручил паспорта гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим высоких результатов в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности.

«Рассчитываю, что вы оправдаете гордое звание гражданина России и будете всегда заботиться о своей стране и беречь её традиции», – отметил губернатор.