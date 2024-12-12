Самый большой триколор в Астраханской области подняли в День Конституции

В торжественном мероприятии поднятия флага России принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Церемония сопровождалась проходом кораблей и катеров Каспийской флотилии и Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Государственный флаг Российской Федерации площадью более двухсот квадратных метров развевается на 65-метровом флагштоке, установленном на острове Городской.

Конструкция флагштока разработана с учетом современных стандартов и технических требований Росавиации. Объект оснащен подсветкой и находится под круглосуточным видеонаблюдением.

«Под этим флагом сражаются бойцы в зоне СВО, среди которых наши земляки. Этот триколор станет гордостью для астраханцев и символом величия нашего Отечества на южных рубежах», — уверен Игорь Бабушкин.

Губернатор поблагодарил руководство морского порта Оля, компании «Стройлидерплюс», а также благотворительный фонд «Содействие и помощь» за поддержку в реализации важного для региона проекта.