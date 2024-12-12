Два человека оказались под завалами после обрушения на месторождении угля в Якутии

В Якутии на месторождении угля произошло обрушение горной массы, под завалами оказались два человека. Об этом сообщили в МЧС России.

По информации ведомства, один человек спасен, он в сознании, второго ищут.

Отмечается, что от места происшествия до выхода с шахты - около 150 метров. Специалисты пытаются не допустить повторного обрушения.

Ранее сегодня в Североуральске в результате горного удара на шахте погиб рабочий. В прокуратуре намерены дать оценку соблюдению законодательства при выполнении горных работ, в том числе об охране труда.