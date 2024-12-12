12 Декабря 2024
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Политика Вологодская область
Фото: t.me/zhestyannikov

Сергей Жестянников: Проект бюджета-2025 сформирован с учетом всех социальных расходов и задач по реализации инфраструктурных проектов

Накануне региональный парламент Вологодской области принял лавный финансовый документ региона во втором чтении.

"Была проведена большая аналитическая работа депутатами совместно с областными министерствами. В ходе первого чтения мы говорили, что будут увеличены доходные и расходные статьи с учетом федеральных поправок. В целом из федерального центра мы получили на 2025 год порядка 18 миллиардов рублей", - отметил председатель Заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников.

(2024)|Фото: пресс-служба Думы Вологодской области

Спикер также отметил, что в следующем году будет значительной социальная нагрузка, акцент в этой работе будет сделан на поддержку бойцов СВО и членов их семей.

(2024)|Фото: t.me/zhestyannikov

Всего социальные расходы в 2025 году составят 95,8 млрд рублей или 56,6% от общего объема расходов, а бюджет развития превысит 54 млрд рублей.

«Что касается крупных инфраструктурных проектов, то на строительство Череповецкой городской поликлиники №7 из бюджетов разных уровней выделено 1,3 миллиарда рублей, Вологодской детской городской поликлиники - 690 миллионов, Верховажской ЦРБ - 641 миллион рублей. На реконструкцию аэропорта в Вологде будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Также хотелось бы отметить знаковый момент, связанный с привлечением молодых специалистов - принято решение направить на строительство жилья для них порядка 200 миллионов рублей», - рассказал спикер Вологодской областной Думы.

(2024)|Фото: пресс-служба Думы Вологодской области

Кроме того, предусмотрено на переселение граждан из аварийного жилья за счет собственных источников более 2,5 млрд рублей, на ремонт дворов и общественных пространств 1 млрд. Всего в следующем году в Вологодской области планируется привести в порядок 190 дворов и более 50 общественных пространств.

В бюджете на 2025 год заложены средства на реализацию решений, принятых на Градсоветах при Губернаторе, на реализацию «Народной программы», инициатив со стратегических сессий. Порядка 7,4 млрд рублей выделено на реализацию всех 28 программ Губернатора Георгия Филимонова в рамках Стратегии 2.0.

В целом, в 2025 году доходы составят 138,5 млрд рублей, расходы 169,4 млрд, дефицит бюджета 30,8 млрд, и он полностью обеспечен остатками средств.

Также депутаты утвердили поправки в региональный бюджет текущего года. Была увеличена доходна часть на 6,2 миллиарда рублей. Почти 5 миллиардов их них – это дополнительные поступления по налогу на доходы физических лиц, порядка 1 миллиарда – собственные доходы от размещения временно свободных средств на депозитах.

(2024)|Фото: пресс-служба Думы Вологодской области

В расходной части порядка 450 миллионов рублей было направлено на дотации муниципалитетам на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Около 443 миллионов рублей, выделены на докапитализацию Центра гарантийного обеспечения МСП и Фонда развития промышленности. Свыше 100 млн рублей направлено на выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Порядка 111 миллионов на выплаты врачам в рамках реализации проектов «Земский доктор» и «Молодой специалист» в рамках стратегии 2.0.

С учетом всех поправок доходы бюджета Вологодской области в 2024 году составят 141,1 млрд рублей, расходы - 178,2 млрд, дефицит – порядка 37 млрд, который полностью обеспечен остатками средств, пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Вологодской области.

Теги: проект бюджета, сергей жестянников, вологодская областная дума


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