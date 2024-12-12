12 Декабря 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Астраханское правительство рассмотрело проект постановления о тарифах на автобусные перевозки в областном центре

Накануне на заседании правительства Астраханской области глава Службы по тарифам региона Антон Свиридов представил экономическое обоснование и проект постановления «О регулируемом тарифе на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в МО «Городской округ город Астрахань», который начнет действовать в регионе с 1 января 2025 года.

Предельный максимальный уровень тарифа на регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на 2023-2024 годы составляет 31,11 руб. На 2025 год его предложили установить в размере 48,34 руб. Как пояснили в пресс-службе губернатора региона, это не значит, что стоимость проезда с января увеличится с 31 до 48 рублей. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области дано поручение в ближайшее время разработать тарифное меню, где будет использован дифференцированный подход, как, например, в соседних регионах. Уже известно, что при оплате транспортной картой «Каспий» проезд в астраханских «синих» автобусах будет дешевле, чем при наличной оплате или банковскими картами.

Необходимо пояснить, что до 2022 года предельные регулируемые тарифы на перевозки в автобусах устанавливались методом экономически обоснованных расходов путем проведения экспертизы материалов, представляемых перевозчиками. При этом, до 2016 года для категории автобусов М3 (большие автобусы) из бюджета Астраханской области выделялись субсидии для установления тарифов на перевозки ниже экономически обоснованного уровня. Например, в 2015 году с учетом установленного предельного максимального тарифа в размере 15 руб. при экономически обоснованном тарифе в 26,32 руб. размер выпадающих расходов, компенсируемых региональным бюджетом, составил 146,5 млн. руб. Это серьезная нагрузка.

В 2017 году в целях ограничения расходной части бюджета Астраханской области субсидирование пассажирских перевозок автобусами большого класса из бюджета Астраханской области было прекращено и, как следствие, крупнейшее предприятие Астраханской области в сфере перевозок ОАО «АстраханьПассажирТранс», не выдержав конкуренции с более дешевым транспортом — маршрутными такси — было вынуждено закрыться, что привело к значительному снижению качества перевозок автобусами в городе Астрахани.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Для устранения негативной ситуации, связанной с низким качеством оказания транспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, в 2021 году Правительством Астраханской области принято решение о проведении на территории региона реформы развития пассажирского транспорта общего пользования.

В целях кардинального решения проблем с администрированием работы перевозчиков, контролем расписания, со сбором выручки и уплаты налогов, с формированием системы контроля работы транспорта и борьбы с нелегальными перевозками Правительством Астраханской области было принято решение о заключении брутто-контракта на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Астрахань».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Начальная максимальная цена контракта определена Министерством транспорта и дорожного хозяйства Астраханской области, исходя из показателей отчета о научно-исследовательской работе ФАУ «РОСДОРНИИ» от 21 декабря 2021 года.

В связи с применением брутто-контрактов, определение расходов методом экономической обоснованности в соответствии с материалами перевозчика утратило свою актуальность.

В связи с этим с 2022 года Правительством Астраханской области принято решение об установлении предельных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом с применением социально-экономических показателей, с учетом доступности тарифов для населения Астраханской области.

Теги: астраханское правительство, пассажирские перевозки, автобусы, тарифы, тарифное меню


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