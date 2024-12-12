Свердловские школьники будут изучать госпаблики в соцсетях. Губернатор Куйвашев не ведет их несколько лет

В школах Екатеринбурга и Свердловской области запускают образовательный проект для старшеклассников под названием "Урок госдиджитал", в рамках которого будут изучать государственные паблики в соцсетях. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

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Уроки будут проходить с 12 декабря 2024 по 31 мая 2025 года. На занятиях ученики старших классов познакомятся с госпабликами и рассмотрят примеры работы государства в Сети. Также школьники освоят новые направления работы в медиапространстве, разберут основы SMM и администрирования государственных сообществ.

На уроках ребята смогут попробовать себя в подготовке контента для социальных сетей. Например, сегодня, 12 декабря, заданием будет создать посты, посвященные Дню Конституции РФ. Кроме того, участники "Урока госдиджитал" овладеют навыками цифровой безопасности и защиты от дезинформации. Подчеркивается, что проект реализуется АНО "Информационно-аналитический центр" при поддержке министерства образования Свердловской области.

Примечательно, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев, в отличие от его коллег из других регионов, в соцсетях себя никак не проявляет уже несколько лет. Еще до того, как в России был заблокирован Instagram*, Куйвашеву нередко доставалось в комментариях к его постам от обычных пользователей. Во времена ковида главу региона обвиняли в том, что он и его министры являются "антимасочниками". А когда Куйвашев написал новый пост о больничных, то мгновенно нарвался на целую волну критики.

После этого пошли слухи, что губернатор сменит Instagram* на Telegram. В какой-то момент он вообще надолго пропал из всех социальных сетей, что вызвало недоумение и вопросы у свердловчан. В дальнейшем Евгений Куйвашев действительно завел канал в Telegram, но сразу после губернаторских выборов, на которых он одержал победу при крайне низкой явке, записей там становилось все меньше, пока они не исчезли совсем.

Но и к постам свердловского губернатора в Telegram порой возникали вопросы. Так, однажды Куйвашев отчитался, что благодаря его личному участию в поселке Атиг удалось заменить ветхий столб. Наблюдатели задумались: действительно ли это та ситуация, которую нужно решать личным вмешательством главы области, когда в регионе хватает других более насущных проблем?

Последняя запись в канале Евгения Куйвашева была опубликована 22 сентября 2022 года. С этой же даты "молчит" и его страница ВКонтакте. Больше с тех пор глава региона в соцсетях себя не проявлял.

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