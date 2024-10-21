Житель Тюменской области ограбил "Сбербанк", думая, что участвует в операции ФСБ

Житель Тюменской области Анатолий Драчков ограбил "Сбербанк", думая, что участвует в операции ФСБ, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Преступление было совершено в марте текущего года. Драчков напал на сотрудника банка в селе Казанское и потребовал у кассира деньги, пригрозив ему огнестрельным оружием. Затем, разбив защитное стекло преступник проник в помещение кассы и похитил оттуда 3 млн 396 тыс. 995 руб. После он покинул помещение банка. На него было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере".

В суде обвиняемый не признал вину, заявив, что на ограбление пошел под давлением, считал, что участвует в спецоперации по поимке мошенников, в этом его убедили лица, которые ему звонили и представлялись сотрудниками ФСБ. Подсудимый заявил, что сожалеет, что все так случилось и что во время ограбления он находился как будто под гипнозом.

Экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство, не исключающее вменяемости. Он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, однако в настоящее время он может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается.

Суд приговорил его к пяти годам условного срока с испытательным срокам на пять лет. Его освободили из-под стражи в зале суда.