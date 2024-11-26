В Новосибирске вынесен приговор по делу о взрыве газа в доме на Линейной

В Новосибирске Евгений Кавун и Ирина Урбах наказаны за взрыв газа в жилом доме на Линейной, в результате которого погибли 15 человек.

Кавун получил 10 лет и 3 месяца колонии общего режима. Урбах – 10 лет колонии общего режима. Приговор не вступил в силу, сообщают суды общей юрисдикции Новосибирской области.

Взрыв в пятиэтажном доме произошел утром 9 февраля 2023 г., после этого возник пожар и обвалился подъезд. Погибли 14 человек. По делу проходят 45-летняя Урбах и 25-летний Кавун. Оба представлялись сотрудниками ООО "Межрегионгаз Сервис" и выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной.