НХЛ не пускает российских журналистов на матчи

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не пускает российских журналистов на матчи. В этом убедились корреспонденты "Известий", которым не выдали аккредитации на игры. Они подавали официальный запрос.

В НХЛ ссылаются на приостановку их деятельности в России из-за украинского конфликта. В российском посольстве США заявили, что им неизвестно о каких-либо запретах на посещение российскими журналистами спортивных мероприятий.

Например, Национальная баскетбольная ассоциация аккредитацию выдала.

Ранее Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) запретила ЦСКА регистрировать новых спортсменов до лета 2026 года. Такой же запрет ввели в отношении подмосковных "Химок".