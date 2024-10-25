Первый в истории: российский хоккеист Бобровский установил рекорд в НХЛ

Россиянин Сергей Бобровский установил рекорд в Национальной хоккейной лиге: он одержал 400 побед в своей карьере, сообщает РБК.

Накануне голкипер "Флориды Пантерз" в ходе матча с "Нью-Йорк Рейнджерс" регулярного чемпионата НХЛ отразил 24 броска из 25. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Флориды".

Бобровский стал первым голкипером России в истории, кому удалось добиться такого результата. Также он стал 14-м вратарем в НХЛ с таким количеством победных матчей.