12 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Количество психических расстройств у школьников растет - депутат Леонов

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что у российских школьников растет количество психических расстройств.

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Накануне он провел заседание, посвященное проблемам здоровья школьников и нагрузки на них при обучении. Пока что Минздрав занимается здоровьем, а Минпросвещения - обучением. И рекомендации по здоровью - сами по себе, а учебная нагрузка - сама по себе. Он считает, что школа должна знать о состоянии здоровья каждого ребенка, чтобы это учитывать при обучении.

По мнению Леонова, нужно следить за психологическим состоянием школьников и проводить специальные тестирования, в том числе на суицид, травлю, наркотики. Но есть часть детей, которые отказываются. Госдума возьмет эту "проблему" под тщательный контроль, заверил депутат.

При этом часть родителей и детей не одобряют деятельность школьных психологов, признал он. Этого не должно быть, считает Леонов, указывая на рост психических расстройств у школьников. Конкретных цифр он не привел.

Замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что в 2023 году психические расстройства и расстройства поведения выросли на 10%. Но в три раза выросло количество болезней нервной системы, эндокринной системы и расстройств питания, а нарушения обмена веществ — в четыре раза. За какой срок - неизвестно, но статистика угрожающая.

Минздрав в ближайшее время разработает приказ, касающийся медицинского наблюдения в школах.

Планируется детально проанализировать, как меняется здоровье школьника от класса к классу, какая динамика наблюдается в каждой возрастной группе.

Состояние здоровья российских детей внушает большую тревогу. Как признают сами власти, процент здоровых детей очень невелик - их не более 12%, заявила в 2023 году член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Более чем у половины школьников уже есть хронические заболевания. Роспотребнадзор отмечает стремительный рост числа функциональных нарушений и хронических заболеваний за последние 10 лет во всех возрастных группах.

Теги: школьники, школа, психические расстройства, дети


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