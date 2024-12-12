Канцлер Германии хочет еще раз созвониться с Путиным

Олаф Шольц хочет снова поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Слова канцлера Германии приводит газета Die Zeit, сообщает Lenta.ru

"Это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не стоит питать иллюзий по этому поводу", — отметил немецкий политик.

Шольц заявил, что расстроился из-за того, что Владимир Путин "просто повторил все свои формулы" во время беседы.

2 декабря по инициативе немецкой стороны российский президент провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Главной темой была ситуация на Украине.

Путин объяснил канцлеру подходы Москвы к проведению специальной военной операции.

Ранее Шольц исключил отправку военнослужащих ФРГ на Украину.

2 декабря Канцлер ФРГ впервые за 2,5 года прибыл в Киев. Политик заявил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит о дальнейших поставках Киеву вооружений в декабре на сумму в €650 млн.