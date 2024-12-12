Главную новогоднюю ёлку России привезли на Красную площадь

Главную новогоднюю ёлку России привезли на Красную площадь из Подмосковья. Ее высота – 30 метров, сообщает SHOT.

Лесную красавицу начали искать еще летом, в конкурсе участвовали 25 деревьев из всей Московской области. Подходящую ель смогли найти недалеко от деревни Знаменка Можайского района. Размах веток зелёный красавицы — 8 метров. А возраст – 90 лет.

В ближайшие дни ëлку нарядят.

Ранее мы сообщали, что в акции "Елка желаний" примет участие президент России.

Всероссийская новогодняя акция проводится с 2018 года. Ее участники исполняют праздничные мечты детей, которые оказались в трудной ситуации, сирот, детей-инвалидов, а также одаренных ребят. Свои желания дети оставляют на новогодних елках, которые устанавливают во всех городах РФ.

С 2018 года было исполнено более 200 тысяч детских новогодних желаний на общую сумму более 2,7 млрд рублей. Дарителями стали более 88 тысяч человек - это представители власти, государственных учреждений, коммерческих организаций и частные лица.