Экс-сотрудник СБУ: у жителей Украины депрессивные настроения

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров рассказал о том, что настроения в обществе этой страны депрессивные. В интервью ТАСС он отметил, что жители в свете повсеместной мобилизации уже не верят в возможность победы страны.

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"Народ, во-первых, устал. Во-вторых, несмотря на работу объединенного телемарафона, правда-то все равно прорывается. Люди реально видят, что на улицах стало меньше мужчин", - сказал он.

По его словам, в стране реально забирают людей в армию прямо на улицах. И если раньше это больше происходило в селах и деревнях на периферии, то теперь службы территориальных центров комплектования - аналогов военкоматов – добрались до крупных городов - Львова, Одессы, Киева.

"Это правда, не вымысел, не российская пропаганда", - считает собеседник агентства.

Также народ боится из-за того, на улицах почти не видно мужчин, зато огромное количество инвалидов. Люди понимают, что потери есть, и на фронте все не очень хорошо.

По мнению Прозорова, ситуация на Украине сейчас сравнима с фашистской Германией образца 1944 года: "когда все уже понимают, что война проиграна, но тем не менее боятся что-либо сказать даже близким, окружению".