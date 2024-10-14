Житель Севастополя получил серьезный срок за работу на СБУ

Житель Севастополя наказан за то, что был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) и начал подготовку к теракту. В суде ему вменили госизмену и другие преступления.

По версии следствия, мужчину завербовали два года назад. По заданию спецслужбы он собирал и передавал ее представителю сведения об актуальных местах дислокации в Севастополе объектов армии России. Кроме того, крымчанин планировал поджечь одно из административных зданий Севастополя. Для этого он прошел соответствующее обучение, нашел орудия и средства поджога, но был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд наказал мужчину 21 годом в колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и ограничением свободы после освобождения на полтора года. Решение может быть обжаловано, пишет РИА Новости.