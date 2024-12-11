Дополнительные средства выделят астраханские власти на соцподдержку многодетных семей

Такая информация прозвучала сегодня заседании кабинета министров под председательством вице-губернатора Астраханской области Дениса Афанасьева.

Министр социального развития и труда региона Антон Гудименко информировал о том, что в целях реализации соответствующего Указа Президента РФ по поручению губернатора Игоря Бабушкина в следующем году на эти цели предусмотрят 1,16 млрд рублей.

Сейчас в регионе действует 24 меры социальной поддержки, которые получают около 21 тысячи многодетных семей. Среди них предоставление повышенного пособия на оплату коммунальных услуг, питания школьников и возможность бесплатного посещения спортивных секций. Общий объем средств на социальные выплаты для всех категорий граждан в этом году составил более 12 млрд рублей.

И.о. министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Михаил Кабаков доложил об итогах работы портового комплекса региона. В этом году уже перевалено 5 млн тонн грузов, что на 40% больше прошлогодних показателей. При этом количество импортных грузов увеличилась на 48%, а экспортных – на 36%, что подтверждает возрастающую роль Астраханской области на маршруте транспортного коридора «Север-Юг».

Достичь такого результата удалось благодаря модернизации портовой инфраструктуры и принятым мерам по развитию воднотранспортного узла, таким как проведение дноуглубительных работ в Волго-Каспийском судоходном канале для увеличения проходной осадки судов до 4,5 м. Работа по наращиванию объемов перевалки грузов через грузовые терминалы морских портов Астрахань и Оля будет продолжена.

И.о. министра культуры Астраханской области Лариса Васильева рассказала о ходе реализации региональной составляющей национального проекта «Культура». Так, за 2024 год в Астраханской области было построено и капитально отремонтировано 13 учреждений культуры. Новые дома культуры открыли в селах Верхний Бузан, Три Протока и Разночиновка. Также реконструировали кинотеатр в селе Красный Яр.

Современное оборудование получили 20 организаций культуры. Для двух детских школ искусств закуплены музыкальные инструменты и учебные материалы. По федеральному проекту «Творческие люди» был поддержан 51 проект. Лариса Васильева также отметила, что в Астраханской области запланировано более 500 новогодних мероприятий.