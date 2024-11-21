Меркель: Трамп был очарован Путиным

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель выпустила воспоминания. В них она написала, что старый-новый президент США Дональд Трамп был очарован руководителем России Владимиром Путиным, и задавал вопросы о нем.

Так Меркель высказалась, вспоминая свой визит в Вашингтон в 2017 г. в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Zeit. Диалог с Трампом шел на разных уровнях – Трамп вел беседу в эмоциональном ключе, канцлер же опиралась на факты, пишет ТАСС.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Как заявили источники, Трамп выразил заинтересованность в дальнейших переговорах для обсуждения "скорейшего разрешения конфликта". По утверждению газеты, Киев был проинформирован о звонке и не возражал против этого разговора.