Запашный призвал отдать деньги за билеты на "Щелкунчика" на нужды СВО

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал ситуацию с ценами на билеты на спектакль "Щелкунчик" в Большом театре.

По словам Запашного, Большой театр вправе распоряжаться своей ценовой политикой.

"Этот ажиотаж давно стал имиджевым, дело уже не в деньгах. Я призываю все культурные учреждения часть заработанных денег отправлять на СВО", - сказал он в интервью порталу "Абзац".

10 декабря РИА Новости сообщило, что максимальная ставка на аукционе за два билета на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Ранее генеральный директор Государственного академического Большого театра Валерий Гергиев прокомментировал высокие цены на билеты.

Билеты в Большой театр подорожали в начале 2024 года. Этим фактом возмутились многие общественники. Правозащитная организация "Сорок сороков" обратилась с вопросами о ценовой политике культурного учреждения в управление Федеральной антимонопольной службы по Москве. О том, чтобы сделать Большой театр более доступным для россиян, говорила балерина Илзе Лиепа.

Также возмутился ценами в театр народный артист России Николай Цискаридзе. Он сказал, что они не должны стоить, как месячный оклад человека.