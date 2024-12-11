Жителю Первоуральска, толкнувшему сожительницу под машину, отменили приговор

Свердловский областной суд отменил приговор в 12 лет колонии строгого режима Михаилу Дихтярю, толкнувшему свою сожительницу под машину.

Трагедия произошла в ноябре 2015 года. Дихтярь возвращался вместе с сожительницей из Екатеринбурга в Красноуфимск. Пара остановилась на обочине автодороги "Екатеринбург - Пермь", где у них развязалась ссора. Мужчина дождался, когда к ним на большой скорости будет приближаться автомобиль и толкнул обеими руками возлюбленную прямо под колеса.

Женщина не упала, но переместилась на дорожную часть, где на нее и наехал автомобиль, установить который в ходе следствия так и не удалось. Ее смерть наступила на месте происшествия через непродолжительный период времени.

В августе этого года осужденный заявил, что не признает свою вину в полном объеме, однако для коллегии присяжных все было более чем очевидно. Дихтяря признали виновным, приговорили к 12 годам колонии и взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей в пользу двоих родственников погибшей каждому.

Накануне в Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Дихтяря, после которой приговор Первоуральского городского суда был отменен, а дело направлено обратно на новое рассмотрение, но иным составом суда.