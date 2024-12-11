Кикшеринговый сервис и прокуратура подали жалобу на решение Пермского краевого суда

В 4 апелляционный суд общей юрисдикции Нижнего Новгорода поступили три жалобы на решение первой инстанции, которая отказала в иске кикшеринговым компаниям, пытавшимся оспорить правила, запрещающие парковку электросамокатов в центре Перми.

Картотека суда недоступна для просмотра, однако, по данным источника "Ъ-Прикамье", в период с 12 по 13 ноября в краевой суд поступило три жалобы — от "ВУШ" (Whoosh), "ЮрентБайк.ру" (Urent) и региональной прокуратуры. Дата рассмотрения жалоб не назначена.

22 сентября Пермский краевой суд отказал в иске кикшеринговых сервисов "ВУШ" (Whoosh) и "ЮрентБайк.ру" (Urent) к Пермской городской думе. Истцы настаивали на том, что представительный орган превысил полномочия, вводя новые правила благоустройства. На сторону предпринимателей встала прокуратура, которая посчитала, что принятые в марте этого года правила не соответствуют федеральному законодательству.

Напомним, минувшей весной сервисы аренды электросамокатов прекратили работу в Перми из-за ограничений по размещению средств индивидуальной мобильности в центре города. Новые требования, принятые в марте этого года депутатами гордумы, разрешили оставлять самокаты только на специальных велопарковках. При этом в центральном планировочном районе Перми пункты размещения для СИМ предусматривать не стали. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, в апреле текущего года начали вывозить на штрафстоянки. В итоге за три дня работы на штрафстоянки было эвакуировано большинство СИМ кикшерингов. В июне предприниматели обратились в суд. На сторону предпринимателей фактически встала прокуратура Перми, направив в гордуму протест на спорные правила благоустройства.