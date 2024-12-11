Куйвашев высказался о введении обязательной диспансеризации для свердловчан

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался о возможной обязательной диспансеризации для всех жителей региона.

В ходе сегодняшней "прямой линии" главе Среднего Урала задали вопрос – можно ли сделать так, чтобы диспансеризация стала обязательной для всех. Куйвашев отметил, что "это один из важнейших вопросов, которые нужно обсуждать".

"Диспансеризация – это крайне важно, в том числе для наших крупных предприятий. Я просил наши профсоюзы включить такую диспансеризацию в тексты коллективных договоров между работодателем и профсоюзом. Регион у нас промышленный, за здоровьем наших сотрудников мы должны следить", - заявил губернатор.

Он признал, что заставить всех уральцев принудительно проходить диспансеризацию невозможно.

"Но через различного рода профсоюзные соглашения мы рекомендуем сделать профосмотр и диспансеризацию обязательной", - добавил Куйвашев.

Глава региона также признался, что сам проходит диспансеризацию один раз в год.