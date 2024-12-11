МИД РФ: европейские политики "полностью потеряли берега"

Запуск российского ракетного комплекса "Орешник" по Украине стал предупредительным сигналом для "утративших чувство реальности деятелей за океаном". Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что западные политики "полностью потеряли берега". А Россия настроена очень серьезно.

"…интересы безопасности Российской Федерации будут обеспечены всеми имеющимися в нашем арсенале средствами, включая новую баллистическую ракету средней дальности под условным именованием "Орешник", - сказал Рябков.

Ранее Владимир Путин заявил, что достаточное количество "Орешника" практически отменяет необходимость применения ядерного оружия.

"По большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а "Орешник", — сказал президент.

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, западные страны понимают, что России не получится нанести смертельный удар на поле боя, и пытаются раскачать ситуацию в соседних странах.

Он отмечает, что в западной прессе вовсю обсуждают применение Россией новой ракеты "Орешник", чей запуск по украинскому заводу выглядел настолько эффектно, "что кто-то даже начал сравнивать его разве что не с инопланетным оружием".